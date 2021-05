Um espaço fora do tempo em Lisboa: a Galeria da Casa A. Molder

O som da campainha não acorda do torpor. Na A. Molder – Selos Para Colecção, alojada no terceiro andar do n.º 101 da Rua 1.º de Dezembro, em Lisboa, o visitante parece desembarcar noutro tempo. Isto é, fora deste tempo. Do mobiliário à arquitectura, passando pelos sons, o espaço encena um feitiço, momentâneo. Afinal, o ano continua a ser o de 2021. Lá fora, pelo Rossio, há gente a caminho do trabalho, alguns turistas, todos de máscara.