Bruno Vieira Amaral vence Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

O escritor Bruno Vieira Amaral venceu o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, no valor pecuniário de 7500 euros, com a obra Uma ida ao Motel e outras histórias, anunciou esta quarta-feira a direcção da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

O galardão literário organizado pela APE em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão teve como júri os professores, investigadores e escritores Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido Oliveira Martins, cuja decisão foi unânime, segundo um comunicado da organização.

“Considerando as candidaturas a concurso, o volume de 30 contos de Bruno Vieira Amaral destaca-se da restante produção recebida por este júri, na medida em que congrega uma apurada técnica narrativa com uma imaginação de universos de linguagem e de personagens que, saídos do real quotidiano e urbano, moldam uma visão do mundo que é a um tempo realista e irónica, e não raro, trágica...”, lê-se na acta do júri sobre o livro publicado pela Quetzal.

O Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, instituído em 1991 pela APE e patrocinado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, destina-se a galardoar anualmente uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano de expressão portuguesa, publicada em livro, em primeira edição, no decurso do ano anterior à atribuição (neste caso, 2020).

Nascido em 1978, Bruno Vieira Amaral, formado em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, é escritor, crítico literário, tradutor, e autor do blogue Circo da Lama. Actualmente, é editor-adjunto da Ler e cronista do Expresso e da revista GQ.

O seu primeiro romance, As Primeiras Coisas, publicado em 2013, foi considerado livro do ano para a revista Time Out, e distinguido com o Prémio PEN CLUBE Narrativa, o Prémio Literário Fernando Namora e o Prémio Literário José Saramago 2015.

Em 2017, publicou o seu segundo romance, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, que nesse mesmo ano recebeu o Prémio Tábula Rasa para melhor obra de ficção e em 2018 arrecadou o segundo lugar do prémio Oceanos, antigo prémio PT de Literatura.

Entre as suas obras contam-se ainda Guia Para 50 Personagens da Ficção Portuguesa (Guerra e Paz, 2013), Aleluia! (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2015), um livro de não-ficção sobre minorias religiosas em Portugal, a colectânea de textos dispersos Manobras de Guerrilha (Quetzal, 2018), Uma Viagem pelo Barreiro (Câmara Municipal do Barreiro, 2018) e Cidade Suspensa – Lisboa em estado de emergência (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2020). Prepara actualmente uma biografia do escritor José Cardoso Pires.