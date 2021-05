Susan Sarandon e uma eutanásia em família e pela família: “check”. Ela já fez isto, numa cena cheia de amor e violência de Igby Goes Down (Burr Steers, 2002), um dos mais insólitos e esquecidos (mas não por nós) filmes americanos da primeira década do século. Se nos lembramos disso, é porque essa cena vale todo o Blackbird, filme que, por sua vez, é todo à volta da eutanásia de Sarandon. Remake anglo-americano de um filme dinamarquês de Bille August, conta a história de uma última reunião familiar antes da partida voluntária da matriarca, entre o pré-luto e uma grande introspecção colectiva.