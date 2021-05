O diletante e as cinco mulheres

“És imaturo e tens orgulho em sê-lo!” É isto que às tantas uma de cinco mulheres — a irmã, a esposa, a amante, a criada e a inspectora dos impostos — diz a Antonin, diletante de boas famílias, aldrabão, ladrão, pinga-amor, homem em fuga para a frente (de si próprio ou da sociedade?). É uma boa súmula do que se passa em Higiene Social, objecto muito divertido, muito truculento e muito inteligente rodado ao ar livre canadiano durante a pandemia de covid-19 por Denis Côté. Uma espécie de comédia de costumes teatral que faz pensar em Molière ou Marivaux, Oliveira ou Eugène Green, onde se discute teologia e hamburgers, a combustão espontânea e os halterofilistas islandeses, linguagem do Século das Luzes colocada nos dias de hoje numa série de tableaux formais que usam a seu favor, com grande elegância e humor, os constrangimentos que o coronavírus impôs.