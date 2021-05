O big bang Wong Kar Wai

Foi em 1991, estava o palco dos festivais internacionais disponível para amar o cinema de Hong Kong (e o de Taiwan também...), consumindo a produção industrial e o que se anunciava como Nova Vaga, dessa forma ligando-se mestres e pupilos, veteranos e mais jovens, quando irrompeu em Berlim Days of Being Wild/Dias Selvagens. Considerado por alguns a única grande descoberta dessa edição, era eloquente a comparação com a restante produção de Hong Kong que inundava o festival, nesse ano e nesses anos palco sem concorrência para revelar o sortilégio dos olhos da Ásia: Days of Being Wild nada tinha a ver com os action movies da produção corrente de HK, a saber, filmes de artes marciais e histórias de fantasmas, e a prova da sua distinção, a sua medalha de guerra por assim dizer, fora, mais do que o flop comercial local, a forma como os espectadores repudiaram aquilo com que Wong Kar Wai (era esse o boy wonder) os tentara seduzir: com nostalgia, com torpor. É que para tanto, veja-se o insolente!, até convocara as maiores estrelas do planeta asiático. Rezam então as crónicas que o action movie passou-se na sala com o arremesso de objectos ao ecrã, onde tremeluziam Maggie Cheung, Leslie Cheung (o malogrado Leslie, 1956-2003), Carina Lau e Tony Leung, astros de um novo firmamento que os espectadores ocidentais aprendiam a tratar por “tu”.