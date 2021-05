Revelado segredo (bem irónico) num microscópio de Anton van Leeuwenhoek

Restam apenas 11 pequenos microscópios feitos pelo cientista holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) e uma equipa de investigadores dos Países Baixos analisou com feixes de neutrões o que tinha a maior ampliação. E conseguiu ampliar um segredo bem irónico.

Através dos seus microscópios, no século XVII, Anton van Leeuwenhoek tornou-se a primeira pessoa a observar organismos unicelulares. Este desvendador do mundo invisível ficou conhecido como “o pai da microbiologia” e houve sempre uma certa curiosidade quanto aos seus microscópios. Contudo, o cientista mostrou-se sempre muito sigiloso quanto a eles. Essa curiosidade chegou ao século XXI e as lentes dos seus aparelhos continuam a ser estudadas.