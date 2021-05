Continente abre primeira loja sem caixas em Portugal. “É só pegar e sair”

O Continente abre esta quarta-feira a primeira loja sem caixas em Portugal e uma das poucas deste género em todo o mundo. Na nova loja na Rua D. Filipa de Vilhena, perto do Arco do Cego, em Lisboa, os clientes com um smartphone podem entrar, agarrar naquilo que precisam das prateleiras — ou parar para beber um café — e sair pelos torniquetes sem necessidade de abrir a carteira ou passar os produtos por um scanner. Centenas de câmaras no tecto e sensores nas prateleiras monitorizam o que é removido e o pagamento é feito, automaticamente, à saída, através do cartão bancário que está associado à nova aplicação Continente Labs.