Vacinação dos maiores de 40 e de 30 anos vai começar ao mesmo tempo em todo o país

Secretário de Estado disse que em Lisboa e Vale do Tejo maiores de 40 anos começam a ser vacinados em 6 de Junho e maiores de 30 anos, em 20 de Junho. Coordenador da task force do plano de vacinação esclarece que isso está planeado para todo o país.

A região de Lisboa e Vale do Tejo não vai ser a única a iniciar a vacinação contra a covid-19 de grupos etários mais jovens mais cedo do que estava previsto. O arranque da vacinação dos maiores de 40 anos a partir de 6 de Junho e dos maiores de 30 anos a partir de 20 de Junho em Lisboa e Vale do Tejo — que esta terça-feira foi anunciado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde — não vai acontecer apenas nesta região, mas sim em todo o país, esclarece o coordenador da task force para o plano de vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.