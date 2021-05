Ensino superior: “resistência” dos jovens a testes covid é “crescente”

Na Universidade de Lisboa, a adesão imediata dos estudantes convocados para testagem passou de dois terços para um terço. Vice-reitor considera que a “resistência” dos jovens tem sido “crescente” e que devia haver regulamentação para que fosse obrigatório fazer testes em locais considerados de maior risco. No Politécnico de Setúbal, adesão passou dos 70% para os 15%. Já na Nova, mantém-se.

Apesar de, nas últimas semanas, não terem sido detectados surtos na Universidade de Lisboa (UL) nem casos que mereçam especial atenção em residências universitárias, o vice-reitor João Barreiros admite haver estudantes que não estão a comparecer no momento de testagem à covid-19 e defende mesmo que devia haver regulamentação jurídica para que tal fosse obrigatório, por exemplo antes da realização de um exame. Nas últimas cinco semanas, dos 20 mil testes feitos na UL só 19 foram positivos. Estes testes correspondem apenas a um terço dos convocados: “Quando fazemos uma convocação a 100 estudantes, cerca de 33% respondem de imediato e os outros não. Isto mostra alguma resistência que existe neste momento à testagem. A resistência tem sido crescente, e é sobretudo da parte dos jovens”, diz o vice-reitor que ressalva, no entanto, que os outros dois terços são convocados novamente. Também Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal nota que, naquela instituição, a adesão já rondou os 70% e agora situa-se nos 15%.