Covid-19. Vacinação de pessoas com 40 anos arranca a 6 de Junho em Lisboa

O Governo vai acelerar a vacinação em Lisboa e Vale do Tejo, confirmou António Lacerda Sales, adiantando que as pessoas com 40 anos serão vacinadas a partir de 6 de Junho e na faixa dos 30 anos a partir de dia 20 do mesmo mês.

O secretário de estado adjunto e da Saúde realçou durante a conferência de imprensa na sede do INSA que a situação daquela região deve “ser encarada como um sinal de alerta.” “A densidade populacional e os movimentos pendulares fazem com que a dispersão seja maior, o que aumenta o risco de transmissão”, acrescentou.

R(t) em Lisboa fixa-se em 1,14. Incidência aumenta em praticamente toda a cidade

Portugal registou, esta terça-feira, mais 375 casos de infecção. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a que somou mais casos de covid-19 no último dia, com 175 infecções (num total de 319.621 desde o início da pandemia). O Norte do país, com mais 103 casos, foi a segunda região com mais novos casos, seguido de Alentejo (com 20), a região Centro (com 19) e, por último, o Algarve (11).

Actualmente, o R(t) em Lisboa fixa-se em 1,14 e existem 143 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com a incidência a aumentar em praticamente toda a cidade. André Peralta Santos, da DGS, durante a conferência de imprensa, indicou que as incidências mais elevadas em Lisboa estão concentradas nas freguesias mais centrais do concelho, apesar de aumentarem também nas periféricas. Contudo, começa já a notar-se um “abrandamento”. A incidência está a aumentar sobretudo nas faixas etárias dos 20 aos 40 anos, segundo o especialista.