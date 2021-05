Covid-19 em Portugal: mais 375 casos e três mortes

Portugal registou, na segunda-feira, 375 casos de covid-19 e três mortes provocadas pelo vírus, de acordo com os dados publicados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Desde o primeiro caso em Portugal, detectado a 2 de Março do ano passado, as autoridades de saúde já registaram 845.840 casos de infecção e 17.021 óbitos.

Há menos duas pessoas internadas nos hospitais (num total de 237) e menos cinco em cuidados intensivos (onde estão 52 pacientes).

O país registou ainda mais 669 recuperações, num total de 806.648. Subtraído o número de novas infecções detectadas na segunda-feira, podemos constatar que o país tem menos 297 casos activos. Actualmente, 22.171 pessoas estão infectadas com o vírus em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a que somou mais casos de covid-19 no último dia, com 175 infecções (num total de 319.621 desde o início da pandemia). O Norte do país, com mais 103 casos, foi a segunda região com mais novos casos, seguido de Alentejo (com 20), a região Centro (com 19) e, por último, o Algarve (11).

Nas ilhas, os Açores registaram o maior número de casos (26), com a Madeira a registar 21 infecções na segunda-feira.

Os Açores, a região Norte e a região Centro registaram os três óbitos ocorridos na segunda-feira.