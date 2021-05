Covid-19: 92% das pessoas entre as 65 e os 79 anos já receberam uma dose da vacina

Cerca de 92% das pessoas entre os 65 e os 79 anos em Portugal já receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19, segundo o relatório da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Isto corresponde a perto de 1,5 milhões de pessoas deste grupo etário (1.471.719), sendo que 30% já tem a vacinação completa (473.148).

Este é o segundo grupo com maior percentagem de pessoas vacinadas, logo a seguir ao de pessoas com mais de 80 anos, em que 96% das pessoas já recebeu a primeira dose (646.721) e 90% já recebeu também a segunda (607.257).

No total, até domingo 34% da população já tinha recebido a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 16% já tinha concluído o processo de imunização. Em termos absolutos, 3.526.688 foram vacinadas com uma dose (mais 300.628 que na semana anterior) e 1.654.555 têm a vacinação completa (mais 216.283).

Região de Lisboa atrás do Norte, Centro e Alentejo

Esta terça-feira o Governo anunciou uma “aceleração do processo de vacinação” na região de Lisboa e Vale do Tejo, decidindo que as pessoas na faixa etária dos 40 anos vão começar a ser vacinadas a 6 de Junho e, partir de dia 20, a vacinação de pessoas com 30 ou mais anos. Lisboa e Vale do Tejo está “ligeiramente mais atrasada na vacinação”, de acordo com António Lacerda Sales. O relatório da DGS indica que 32% da população desta região já recebeu a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 e 14% concluiu o processo.

O Alentejo e o Centro são as regiões em que a vacinação cobre uma maior percentagem da população, com 41% e 40% a ter já tomado a primeira dose, respectivamente. Isto corresponde a 983.974 pessoas no Centro (mais 86.037) e a 292.725 no Alentejo (mais 25.288). As duas regiões têm 21% das pessoas com o esquema vacinal completo. No Norte, 34% da população tem pelo menos uma dose da vacina e 15% a vacinação completa.