Pedro Nuno Santos não falará no Congresso do PS

Há exactamente três anos, entre 25 e 27 de Maio de 2018, o Congresso do PS reunia-se pela última vez. No pavilhão da Batalha, o improvável protagonista acabaria por ser o candidato a futuro líder, que se apresentou com uma moção sectorial própria (também subscrita por Duarte Cordeiro, hoje secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares). O congresso aplaudiu freneticamente o discurso de Pedro Nuno Santos – que ali se converteu num “challenger” ideológico à direcção de Costa, ao fazer um discurso muito mais à esquerda do que o do secretário-geral, que já defendia a via centrista para as eleições de 2019. O júbilo dos “pedronunistas” com o sucesso do seu líder era imenso e em múltiplas entrevistas Pedro Nuno Santos repetia o que já tinha dito antes: no futuro poderia ser candidato a secretário-geral do PS.