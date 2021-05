Líderes do CDS e da Iniciativa Liberal criticaram Rui Rio por se posicionar ao centro ou fazer “o jogo da esquerda”

O primeiro dia de trabalhos da III convenção do Movimento Europa e Liberdade mostrou divergências entre os protagonistas do centro-direita sobre a forma de criar uma alternativa aos quase 25 anos de socialismo em Portugal, esse sim, considerado um sinónimo de empobrecimento do país.