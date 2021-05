Nos EUA, Tinder (e companhia) avisa se date está vacinado

Queres saber se o teu próximo amor já foi vacinado contra a covid-19? Nos Estados Unidos, basta verificares na tua app de encontros de eleição.

A Casa Branca estabeleceu parcerias com as plataformas de encontros online mais populares como o Match, Tinder e Bumble para incentivar mais norte-americanos a tomarem a vacina contra a covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus que já matou centenas de milhares de pessoas só nos Estados Unidos.

À medida que as restrições implementadas para conter a propagação da covid-19 no país começam a ser levantadas e o número de novos casos, internados e mortes causadas pela doença diminuem, as pessoas começam cada vez mais a aproximar-se de alguma normalidade nas suas vidas, incluindo no que diz respeito ao amor e aos encontros.

A administração de Joe Biden estabeleceu uma meta de vacinar com pelo menos uma dose 70% dos adultos norte-americanos até ao feriado do Dia da Independência, que se celebra a 4 de Julho. As parcerias com estas apps de encontros visam assim atrair jovens que, de outra forma, poderiam estar relutantes em se vacinarem.

“O distanciamento social e os encontros amorosos sempre foram uma combinação um pouco desafiadora”, disse o conselheiro da Casa Branca para a covid-19, Andy Slavitt, aos jornalistas na sexta-feira.

Segundo Andy Slavitt, o OkCupid, um site de encontros, revelou que as pessoas que apresentam no seu perfil o seu estatuto de vacinação contra a covid-19 têm 24% mais probabilidade de obter uma correspondência (ou um “match”). “Finalmente, encontramos aquela coisa que nos torna a todos mais atractivos: a vacinação”, disse Slavitt.

As plataformas de encontros, que têm mais de 50 milhões de utilizadores nos Estados Unidos, vão também disponibilizar “crachás” que mostram o estatuto de vacinação dos usuários, assim como acesso gratuito a “conteúdo premium como boosts, super likes e super swipes” para os indivíduos vacinados e filtros para potenciais candidatos a um encontro com base no estatuto de vacinação das pessoas, revelou a Casa Branca.

A empresa Match Group Inc confirmou que as suas principais apps de encontros como o Tinder, Match, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, BLK e Chispa vão fazer parte destas parcerias e que as campanhas publicitárias irão ser lançadas nas próximas semanas e estarão disponíveis até 4 de Julho.

“Estamos honrados por trabalhar com a Casa Branca no aumento da vacinação em toda a América, o que permitirá que as pessoas se reúnam novamente pessoalmente e se envolvam de maneiras significativas. Isto tornará os encontros mais seguros para todos, em todos os lugares”, afirmou Shar Dubey, presidente executivo da Match Group.

Para atingir a meta de vacinar contra a covid-19 pelo menos 70% dos adultos norte-americanos até Julho (numa altura em que a procura pelas vacinas diminui), a Casa Branca também anunciou este mês parcerias com plataformas como a Uber e a Lyft.

Até esta terça-feira, os Estados Unidos tinham administrado cerca de 286,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Cerca de 49,4% da população já recebeu pelo menos uma dose, de acordo com os últimos dados do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.