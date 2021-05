Um parque flutuante sobre túlipas de betão: eis o novo jardim de Nova Iorque

No rio Hudson, em Nova Iorque, foi inaugurado um parque flutuante, erguido sobre 132 pilares de betão em forma de túlipa. Little Island foi desenhado pelo estúdio de design e arquitectura Heatherwick e abriu ao público a 21 de Maio, sete anos depois de ser apresentado o projecto.

As “túlipas” de betão que sustentam a pequena ilha verde emergem entre as estacas de madeira do antigo cais 54, que inspiraram os arquitectos do estúdio Heatherwick a revitalizar o espaço. As velhas estacas foram preservadas, uma vez que são habitat e importante zona de reprodução para as espécies neste ecossistema fluvial.

Os arquitectos paisagistas do estúdio MNLA, sediados em Nova Iorque, escolheram 400 espécies de plantas para o jardim e plantaram dezenas de árvores, de folha perene, estrategicamente colocadas para travar o vento à beira-rio e oferecer sombras a quem passeia, durante o Verão, no Little Island.

Também o perfume das espécies deste jardim botânico determinou a sua escolha, para que fossem atractivas para as aves e animais polinizadores, como as abelhas.

O parque, de dois hectares, divide-se em três áreas principais: uma zona para comer e brincar livremente, um anfiteatro ao ar livre com quase 700 lugares e uma área mais calma, para contemplar a vista sobre Nova Iorque. Para contornar a construção de infra-estruturas adicionais, e não perturbar a vista de quem passeia, os bastidores dos locais de espectáculo foram escondidos, por baixo do cais, e estão ligados ao jardim apenas por uma ponte.

O Little Island, a oeste de Manhattan, foi financiado por Barry Diller e pela Fundação The Diller - Von Furstenberg, com doações de 260 milhões de dólares, e desenhado pelos estúdios Heatherwick e MNLA, em parceria com o Hudson River Park Trust.

É um dos primeiros jardins a ser inaugurados na cidade desde o início da pandemia, em Março de 2020. Em Junho, acolherá e dará o palco a novos artistas de Nova Iorque.