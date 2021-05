Gonçalo Ribeiro Telles – O Arquitecto Paisagista

No dia em que faria 99 anos, repensamos a actuação do Professor Arquitecto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles para dela tirar lições muito actuais. Muito se tem dito sobre as suas características pessoais de integridade, de persistência, de afabilidade, de dedicação ao interesse público, de generosidade, de alheamento dos seus interesses pessoais, da energia permanente posta ao serviço do seu trabalho, da enorme preocupação em ser útil à sociedade, da capacidade de proximidade com as pessoas, fossem quem fossem.