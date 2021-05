O melhor dos dois mundos

Ainda não chegámos ao final de Maio e já temos a novela do Orçamento do Estado na rua. Esta novela começou na semana passada com uma antecipação do PCP ao Bloco, com um trunfo que este não tem, o acompanhamento muito próximo da execução orçamental, fruto do voto na aprovação do mesmo. No entanto, da convenção do Bloco não fica uma ideia para o país, não fica claro se o Governo ou o PS contam com o BE para a aprovação do OE e não fica claro também que o partido esteja unido. Então, para que serviu?

O Bloco de Esquerda tentou o melhor dos dois mundos. Criticar o PS para acalmar os críticos internos por causa da não votação favorável no OE2021, mas foi dizendo que estaria disponível para negociar. Acontece que, a começar assim, começamos mal. Principalmente daquele que não aprovou o OE no ano passado. Não valerá muito a pena no futuro dizer ‘nós até queríamos’, se desde início estão apenas a querer marcar posição.

Pedro Perdigão, Lousada

O banco quando é mau, é para todos

A resolução do BES em 2014 foi uma decisão brutal, sem precedentes. Para quem estava minimamente atento, parecia claro existirem por lá buracos e crateras que nunca seriam tapados no âmbito de uma actividade normal, ou seja, um calote era inevitável e alguém ficaria a arder, ou “investidores” e outros credores, ou o contribuinte. Algo inédito, também, foi a decisão de que para aquele peditório a CGD não dava e o banco acabar por cair.

O Novo Banco foi criado, como o banco bom, ou seja, apenas com activos saudáveis, supostamente tendo as crateras ficado todas no BES original. No entanto, quando vemos os milhares de milhões que para lá são chamados, parece claro que ele não estaria assim tão bom à nascença, ou foi depois estragado. Quando ouvimos o desplante de alguns dos seus credores/caloteiros e o perfume de ligeireza, bastante malcheiroso, em torno destes milhões tresmalhados, ficamos na dúvida se a triagem entre o bom e o mau foi mesma objectiva e independente da casta dos afectados.

O banco mau nasceu mesmo igual para todos, ou a nega dada quanto à entrada do contribuinte no peditório de Ricardo Salgado e companhia foi contornada e resolvida de outra forma, apenas para alguns? Não sei, mas parece.

Carlos J F Sampaio, Esposende

A verdade nua e crua

O PÚBLICO, sem dúvida, é o melhor jornal que se vende em Portugal. O seu largo escol de irrepreensíveis opinion leaders dá-nos diariamente muitas pistas para termos a noção real do estado da evolução do país. Com 92 anos, oriundo duma família de jornalistas, tive o privilégio de conhecer nomes grandes da “Arte de Informar”: Pereira da Rosa, Norberto Lopes, Carvalhão Duarte e outros ad infinitum.

Colaborei desde os 15 anos no Diário Popular apadrinhado pelo Tinoco, no Diário de Notícias pelo Augusto de Castro. Mais tarde obtive a Carteira Profissional de Jornalista n.º 4410 e já com a “peste grisalha” da velhice para os neurónios não enferrujarem mantenho um blog (www.tribunadodiabo.wordpress.com) que o Facebook gratuitamente “distribui” pelo mundo inteiro. Considero Maria de Fátima Bonifácio a vossa melhor colaboradora enaltecendo o artigo “Democracia” de 24 de Maio o que de melhor o PÚBLICO deu à estampa desde as várias décadas em que me deliciei a o ler.

Henrique de Penha Coutinho, Lisboa

Israel e Palestina: que solução?

As armas calaram-se, por enquanto, em Gaza. Com a mediação do Egipto, israelitas e palestinianos aceitaram suspender os combates que, desde há anos, dilaceram estes povos. Poder-se-á afirmar que desde 2008 este foi o quarto conflito com dimensões bem trágicas. Intrigante é que, nestes confrontos que ocorreram, tanto Israel como o Hamas proclamaram vitória. Tal como nos três conflitos anteriores ambos saíram vencedores (?). Malgrado em Gaza, neste conflito que terminou, fossem registados 230 mortos e em Israel 12. Não terão os israelitas direito a defender-se de quem iniciou as hostilidades? Certamente que sim, mas a dureza dos bombardeamentos israelitas causaram inúmeras mortes, causaram inumeráveis destroços em habitações, edifícios e infra-estruturas. Consequentemente, o sistema de electricidade, o serviço de abastecimento de água e as estradas sofreram fortes danos numa faixa que já vivia numa situação extrema depois de 14 anos de bloqueio. O que fica, pois, deste conflito? Parece que Israel “necessita” do Hamas para manter a divisão entre os palestinianos e o Hamas “ganha” seguidores à custa da Fatah. No entanto, aos israelitas não destoa a máxima nietzschiana: “o que não me mata torna-me mais forte”. Bem pode o Hamas apelar à aniquilação do Estado de Israel e dos judeus em todo o mundo…

António Cândido Miguéis, Vila Real