Uma águia de ouro para Helton Leite

Somente através do fracasso desportivo é possível remover dirigentes como Luís Filipe Vieira do poder, já que as vitórias são um livre-trânsito para a impunidade no futebol.

Há quem aceite a tribalização do futebol com o seguinte argumento: o desporto de massas é a forma moderna de simular a guerra através de meios pacíficos. Em vez de milhares de Homo sapiens da Foz do Tejo pegarem em marretas para irem esmagar os crânios de milhares de Homo sapiens da Foz do Douro ou do Minho, com o objectivo de verificarem qual o Homo sapiens mais forte da Lusitânia, arranjam-se 22 Homo sapiens habilidosos e eles resolvem o problema entre si com o auxílio de uma esfera de couro, apontando a redes em vez de a cabeças, e causando, quando muito, uma ou outra distensão muscular.