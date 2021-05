Líderes europeus reforçam mensagem de unidade em matérias de politica externa

Não foi só com a firme condenação do sequestro do avião da Ryanair pela Bielorrússia, e o acordo unânime para o endurecimento das sanções em punição do regime do Presidente Alexander Lukashenko, que os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia demonstraram a sua unidade e solidariedade, em defesa da segurança, dos interesses e dos valores do bloco, reportaram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final do primeiro dia de trabalhos da primeira cimeira presencial de 2021, em Bruxelas.