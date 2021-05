Líderes esforçam-se por apagar imagem de divisão e indecisão da UE

Para não destoar do refrão de união e solidariedade que os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu repetiram no final de cada sessão de trabalho de uma cimeira europeia extraordinária, esta segunda e terça-feira em Bruxelas, os chefes de Estado e governo subscreveram as conclusões que tinham sido preparadas antes do encontro, conscientes da importância de desmentir a “narrativa” da indecisão, divisão e lentidão da Europa, seja na resposta à pandemia de covid-19, seja na reacção a crises internacionais, como aquela que rebentou no domingo, depois de a Bielorrússia ter forçado a aterragem de um voo da Ryanair para deter um jornalista que seguia a bordo.