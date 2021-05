Políticos e cidadãos encontram-se à volta de jogos de tabuleiro em novo projecto do Visões Úteis

A companhia Visões Úteis estreia no dia 5 de junho Demo Cimeira, a segunda criação deste ano que, através de jogos de tabuleiro, propõe um “desafiante cruzamento” entre a arte, a política e a cidadania, foi anunciado nesta terça-feira.

Em comunicado, a companhia explica que a segunda criação de 2021 pretende “desenhar um formato artístico a partir de um conjunto de encontros” entre os cidadãos da freguesia de Campanhã, no Porto, e os seus representantes políticos ao nível local, nacional e europeu.

“A proposta que traz é a de proporcionar encontros entre um pequeno grupo heterogéneo de cidadãos da freguesia de Campanhã e um pequeno grupo heterogéneo dos seus representantes políticos à volta de jogos de tabuleiro, que acreditamos poder proporcionar interessantes interacções e debates”, refere a companhia.

O encontro terá como ponto de partida jogos de tabuleiro e levará ao “questionamento sobre a própria essência da democracia representativa”.

Carlos Costa e Jorge Palinhos, em colaboração com Sofia Ponte, compõem a direcção do projecto e vão desenvolver um enquadramento artístico para os encontros que permita “reconfigurar o inesgotável jogo das representações e dos representantes” e que reforce as “interrogações dos que participam” no exercício.

Os 12 jogos seleccionados dividem-se entre a exploração de tópicos políticos e mecanismos de colaboração e competição.

Dividido em três jornadas, o projecto vai ser composto por três equipas da freguesia de Campanhã: Contumil, Azevedo e Bonjóia, bem como em três equipas de deputados da Assembleia Municipal do Porto, da Assembleia da República e do Parlamento Europeu.

A primeira jornada arranca no dia 5 de Junho, pelas 15h00, no bairro de Contumil com os jogos “Team3” e “Paga e Cala”, juntando a Associação Norte Vida aos deputados municipais Carla Leitão, Gustavo Pimenta e Rui Sá.

A segunda jornada está prevista para dia 12 de Junho, também pelas 15h00, e vai colocar a Associação Cultural de Atletismo da Bonjóia a disputar os jogos “Código Secreto” e “Cidadelas” com os deputados da Assembleia da República Carla Miranda e José Soeiro.

Já a terceira jornada, prevista para dia 19 de Junho pelas 19h00, junta, nos jogos “The Mind” e “Pandemic”, a Associação Branco e Negro: Vitória de Campanhã e o eurodeputado Manuel Pizarro.

A companhia acrescenta ainda estar previsto, entre o dia 21 de Junho e 11 de Julho, que as três equipas de Campanhã se desloquem aos respectivos parlamentos.

A Assembleia Municipal do Porto deverá receber os jogos “Vende-se” e a “Ilha Proibida”, a Assembleia da República o “Quo Vadis” e “The Resistance” e o Parlamento Europeu os jogos “Intrigue” e “Crazy Eggz”.