Procurador russo quer proibir anúncios da Dolce & Gabbana com beijos entre pessoas do mesmo sexo

De acordo com o tribunal de São Petersburgo, o pedido de proibição ainda não avançou porque não cumpre os requisitos administrativos necessários. As informações sobre o caso serão novamente actualizadas a 7 de Junho.

Um procurador russo apelou a que os anúncios da Dolce & Gabbana, presentes na plataforma digital Instagram, que apresentam pessoas do mesmo sexo a beijarem-se sejam proibidos no país, na sequência de uma queixa de um legislador, divulgou o gabinete do procurador na segunda-feira.

Mikhail Romanov, membro do partido governante Rússia Unida, com assento na Duma (a câmara baixa do Parlamento), apresentou a queixa sobre os anúncios. Os dois pequenos vídeos em questão fizeram parte da campanha global da casa de moda italiana Love is Love (à letra, Amor é Amor), no período que antecedeu o Dia dos Namorados. Questionada pela Reuters, a Dolce & Gabbana recusou-se a comentar o caso.

De acordo com o serviço de imprensa dos tribunais de São Petersburgo, a primeira reclamação surgiu no dia 14 de Maio, em relação à publicidade da marca que exibia duas raparigas a beijarem-se, por conter “informações que rejeitam os valores familiares e propagandeiam as relações sexuais não tradicionais”. Esta segunda-feira, o pedido de proibição estendeu-se a um segundo anúncio, desta vez com dois rapazes a trocarem um beijo.

Contudo, o pedido do procurador ainda não avançou porque não cumpre certos requisitos administrativos, incluindo o fornecimento de documentos de apoio à solicitação. As informações sobre o caso, explica o serviço de imprensa, serão novamente actualizadas a 7 de Junho.

As relações entre pessoas do mesmo sexo são legais na Rússia, mas uma lei de 2013 proíbe a divulgação de “propaganda sobre relações sexuais não tradicionais” entre os menores de idade. Vários grupos de direitos humanos têm condenado a legislação, afirmando que esta tem contribuído para o aumento da hostilidade social em relação à homossexualidade.