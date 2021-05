Zoo de Lisboa celebra 137 anos “com mais garra do que nunca”. E mimos para todos

Na próxima sexta-feira, “o Jardim Zoológico sopra 137 velas, mas os presentes são para os visitantes”, anuncia o Zoo de Lisboa. Os habitantes também são contemplados, bem como os aniversariantes humanos.

Para estes, a festa começa na bilheteira. Quem fizer anos no mesmo dia, 28 de Maio, só tem de mostrar um documento de identificação à entrada para ter acesso gratuito ao parque.

Lá dentro, além das cerca de 300 espécies de animais e plantas que ali vivem, estão à espera de todos os visitantes surpresas oferecidas “ao longo do dia e de forma inesperada e aleatória”. Algumas estão escondidas pelo recinto, à espera de serem descobertas por quem embarcar nos desafios lançados pelo Zoo. Podem vir na forma de livros, descontos na loja, bilhetes duplos para uma visita futura ou apadrinhamentos de animais.

No álbum de memórias deste dia, para além das prendas e do passeio, ficará também a observação das “técnicas de caça das diferentes espécies”, já que aos animais estão reservados mimos na forma de “enriquecimento ambiental” associado à alimentação. Iguarias especiais são colocadas estrategicamente em diversos habitats, à medida das dietas específicas e de forma a estimular o comportamento natural.

É “com mais garra do que nunca” que o Jardim Zoológico endereça este convite para um dia passado em família, depois de ter reaberto os portões, a 5 de Abril, no rescaldo de mais um período de encerramento por causa da pandemia.

Para além do aniversário presencial, a agenda para os próximos dias contempla várias actividades online e gratuitas. Uma delas é a visita virtual, guiada por um biólogo, para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho, às 11h). Outra é a continuação da rubrica O Zoo Responde!, que lança vídeos curtos para esclarecer, por exemplo, se o camelo é um animal todo-o-terreno, se o axolote tem superpoderes ou se há crias que roubam a cor aos pais. Basta subscrever o canal de YouTube do Zoo e receber as notificações das novidades.