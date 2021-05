Rumo à Noruega: Sergi pedala 7000 km numa bicicleta de bambu portuguesa

A pedalada propriamente dita terá início em Punta de Tarifa, Espanha, naquele que é o ponto mais meridional do continente europeu, mas a aventura já conta com vários dias de preparação em território português, mais concretamente na região da Bairrada. O jornalista de viagens espanhol Sergi Unanue vai percorrer cerca de 7.000 quilómetros numa bicicleta de bambu, cumprindo uma aventura que visa alertar consciências e promover formas mais sustentáveis de locomoção. Uma expedição realizada em parceria com a marca bam.bu Bicycles, criada por Joana e Tiago Saavedra, dois irmãos de Anadia que decidiram trazer para Portugal este conceito de bicicletas ainda mais amigas do ambiente.