D. Maria II, a rainha que chegou do Brasil

A exposição D. Maria II, de princesa brasileira a rainha de Portugal, 1819-1853, que abre ao público esta quarta-feira no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, inicia-se com a rainha portuguesa retratada por John Simpson em 1834, ano em que sobe ao trono. Tinha apenas 15 anos, embora pareça mais velha. Está sentada no trono, enquanto ao lado se vê, sobre uma mesa, a coroa real portuguesa herdada dos antepassados. A novidade está no ceptro em ouro que segura numa das mãos, um presente oferecido pelos liberais exilados e em que a Carta Constitucional aparece figurada como um pequeno livro. Acabará por ser o texto fundamental que mais tempo esteve em vigor em Portugal.

Os símbolos reais representados pelo pintor inglês são as primeiras peças que veremos resplandecentes na exposição, como a coroa que já não era exibida em público há 22 anos. D. Maria II, de princesa brasileira a rainha de Portugal, 1819-1853, que inclui cerca de outras duas dezenas de jóias que pertenceram à rainha, pode ser considerada um aperitivo para a inauguração do futuro Museu do Tesouro Real, prevista para o último trimestre do ano.