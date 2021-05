Sonae vende totalidade da Maxmat a empresa do grupo Blackstone

A Sonae vendeu a totalidade da empresa de distribuição de materiais de construção Maxmat à Cimentos Estrada Pedra, sociedade do grupo Building Materials Europe (BME), controlado pela gestora de investimentos Blackstone.

A operação foi comunicada nesta terça-feira pela Sonae à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com a venda, a Sonae MC (do grupo Sonae, liderado por Cláudia Azevedo) prevê encaixar “aproximadamente 65 milhões de euros”. A Autoridade da Concorrência ainda terá de dar luz verde ao negócio, sendo que a Sonae prevê que a conclusão da transacção aconteça “no terceiro trimestre”.

Até aqui, a Maxmat era detida em partes iguais pela Sonae e pelo grupo BME, que agora ficou com 100% da empresa de venda de materiais de construção, de banho e jardins.

De acordo com o comunicado à CMVM, a Maxmat registou um volume de negócios de 116 milhões de euros no ano passado. Tem uma rede de 30 lojas com 500 trabalhadores.

A Sonae (grupo que também detém o PÚBLICO) refere que, após esta parceria, o grupo BME continuará a “alavancar a rede da Sonae MC” através de sinergias entre as duas empresas.