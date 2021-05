Portugal recebe mais 2410 milhões do empréstimo europeu Sure

O Estado português recebeu nesta terça-feira mais 2410 milhões de euros do programa de empréstimo europeu Sure, lançado pela Comissão Europeia para apoiar os países europeus na protecção do emprego durante a pandemia.

Em Portugal, o Sure financia despesas relacionadas com os instrumentos do layoff (redução do horário de trabalho ou suspensão temporária dos contratos) e outros apoios aos trabalhadores no âmbito da resposta à pandemia.

Até agora, Portugal já recebeu 5410 milhões de euros ao abrigo deste programa. Para totalizar o pacote previsto (5900 milhões), falta chegar um financiamento de 490 milhões.

Ao todo, a Comissão Europeia entregou nesta terça-feira cerca de 14.100 milhões de euros a 12 Estados-membros, dez dos quais já tinham recebido financiamentos anteriores desde Outubro.

O Sure é um programa de empréstimos que funciona com base em garantias, uma parte ancorada no orçamento da União Europeia e outra em garantias a prestar por cada um dos Estados-membros, havendo diferentes maturidades para os Estados-membros fazerem o reembolso dos valores.

No caso de Portugal, os primeiros 3000 milhões terão de ser pagos num prazo de 15 anos. Uma parte dos 2410 milhões entregues nesta terça-feira tem de ser devolvida dentro de oito anos (1500 milhões) e outra dentro de 25 anos (910 milhões).

A Comissão Europeia tem ido aos mercados internacionais financiar-se para entregar as tranches de financiamento. A operação que agora permitiu esta vaga de entregas foi a sétima desde Outubro e, diz o executivo comunitário em comunicado, “despertou interesse considerável junto dos investidores apesar das difíceis condições de mercado registadas nos últimos dias”.

Com a entrega dos 14.100 milhões, o valor dos empréstimos já concretizados chega aos 94.300 milhões de euros (19 dos 27 Estados-membros). Como o tecto do programa são 100 mil milhões, Bruxelas ainda poderá dar luz verde a novos pedidos que lhe venham a ser apresentados.

Nem todos os parceiros europeus decidiram aderir, como é o caso da Alemanha e dos Países Baixos.

No grupo dos que receberam empréstimos nesta terça-feira estão, além de Portugal, a Bélgica (2000 milhões), Chipre (124 milhões), a Grécia (2540 milhões), a Espanha (3370 milhões), a Itália (751 milhões), a Lituânia (355 milhões), a Letónia (113 milhões), Malta (177 milhões), a Polónia (1560 milhões), a Bulgária (511 milhões) e a Estónia (230 milhões de euros), sendo que estes dois últimos países receberam agora pela primeira vez o financiamento do Sure.

Os empréstimos, refere a Comissão, destinam-se a cobrir despesas públicas relacionadas “com o financiamento dos regimes nacionais de tempo de trabalho reduzido e de outras medidas semelhantes adoptadas para fazer face à pandemia de coronavírus, incluindo para os trabalhadores por conta própria”.