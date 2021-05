Falências de empresas na UE sobem 6% nos primeiros três meses do ano

O número de falências declaradas nos países da União Europeia (UE) aumentou 5,8% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o quarto trimestre de 2020, indicou nesta terça-feira o Eurostat.

Os aumentos mais significativos nas falências registaram-se na Roménia (uma subida de 72%), na Polónia (17%) e em Espanha (16%).

Portugal surge em contraciclo, com uma quebra trimestral de 9% face aos últimos três meses de 2020. Nessa altura, as falências também já tinham recuado em cadeia 26%, após um forte aumento de 53% no terceiro trimestre face ao segundo de 2020.

Os dados apresentados pelo gabinete estatístico europeu dizem respeito às variações trimestrais, não sendo conhecidos os números absolutos de criação e falência de empresas. O indicador permite acompanhar o período em que os governos europeus decidiram medidas de confinamento para conter a propagação do novo coronavírus e tomaram medidas de apoio público para ajudar o tecido empresarial para suster os impactos económicos da pandemia.

O Eurostat sublinha, nas explicações metodológicas, que o indicador sobre as falências não contabiliza necessariamente as empresas que encerraram. “Mesmo que uma empresa tenha declarado falência, nem sempre significa que cessa toda a actividade quando entra em processo de falência”. O indicador, refere, são um sinal precoce que ajuda a “medir o sentimento no ambiente empresarial”.

“A diminuição das falências, observada em muitos Estados-membros até ao segundo trimestre de 2020, pode ser explicada pelas medidas governamentais de apoio às empresas durante a crise, que permitiram às empresas prosseguir as suas actividades e evitar a declaração de falência”, refere o Eurostat.

Depois de uma descida nos últimos anos, o número de falências na UE aumentou “consideravelmente a partir do terceiro trimestre de 2020” e essa tendência continuava a registar-se na última parte do ano e no início deste, isto é, no quarto trimestre de 2020 e no primeiro de 2021, refere o Eurostat.

De acordo com os dados já corrigidos de sazonalidade, houve um aumento de 5,8 % na UE e de 1,8 % na zona euro em termos trimestrais, depois de uma subida de 2,9 % (na EU) e de 5,6 % (países da moeda única) no período de Outubro a Dezembro, relativamente aos meses de Julho a Setembro.

Nos primeiros três meses do ano, as falências abrangeram a “grande maioria dos sectores da economia” europeia, em particular nos serviços de transportes, alojamento e restauração, educação e actividades sociais (e de forma mais moderada na indústria e na construção).

Ao mesmo tempo, o número de criação de novas empresas na União Europeia teve um ligeiro crescimento (de 0,3%) no início deste ano.

Olhando para os 19 países que partilham a moeda única, a tendência já é negativa (uma quebra de 0,1%). Portugal está entre os países onde houve recuos maiores (na Eslováquia, os números recuaram 25%, em Portugal 15% e na Letónia 8%).

Se, de 2015 até ao final de 2019, a constituição de novas empresas na UE estava a aumentar, no primeiro e segundo trimestres de 2020 verificou-se uma quebra, seguiu-se uma recuperação no terceiro trimestre, mas nos últimos três meses do ano voltou a sentir-se uma “ligeira descida”. No primeiro trimestre, registou-se um “ligeiro aumento”.