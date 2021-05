Costa Pinto: Pedir mais 100 milhões para o NB é “de uma insensibilidade que raia a ignorância”

João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal, que presidiu à comissão independente que produziu um relatório sobre a actuação do supervisor no caso BES, questiona por que não foi possível para o Novo Banco a opção de um plano de recuperação, “em vez de venda ou liquidação” e dá a CGD como exemplo. Questão dos prémios da actual gestão do banco revela “total falta de sensibilidade”

O ex-vice-governador do Banco de Portugal, João Costa Pinto, que presidiu à comissão independente que produziu um relatório sobre a actuação do supervisor no caso BES, por encomenda do anterior governador Carlos Costa, afirma em entrevista ao PÚBLICO que ao longo destes últimos anos, a gestão do Novo Banco tem demonstrado “uma enorme tenacidade a procurar as condições que permitem uma activação rápida do mecanismo de capital contingente”, que procura utilizar “no valor máximo possível”, daí ser normal que o Lone Star a queira premiar, decisão que considera insensata.