UEFA coloca mais 1700 bilhetes à venda para a final da Champions

Autoridades de saúde portuguesas permitiram ocupação de 33% do Estádio do Dragão.

A UEFA coloca nesta terça-feira à venda 1.700 bilhetes para a final da Liga dos Campeões de futebol, marcada para o Porto, no sábado, após as autoridades de saúde portuguesas terem autorizado um terço da lotação no estádio.

“As autoridades portuguesas confirmaram a capacidade de 33% ou, no máximo, 16.500 espectadores. Cada um dos finalistas teve 6.000 bilhetes reservados para os seus adeptos e a venda destes ingressos foi conduzida directamente pelos clubes”, lê-se no comunicado da UEFA.

A final da edição de 2020-21 da Liga dos Campeões vai ser disputada pelos ingleses Manchester City e Chelsea, no sábado, a partir das 20h, no Estádio do Dragão, no Porto, depois de ter sido “deslocada” de Istambul, devido às restrições nas viagens para diminuir a transmissão do coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

“Após a confirmação das autoridades locais de permitir acesso limitado à final da Liga dos Campeões, a 29 de Maio, no Estádio do Dragão, no Porto, os bilhetes para o público em geral vão ser vendidos hoje, exclusivamente, no site da UEFA, às 13h, e vão decorrer até que esgotem”, acrescentou o organismo que rege o futebol europeu.

O acesso ao recinto “azul e branco” para o embate decisivo da Champions prevê um atestado de vacinação contra a covid-19 ou um teste PCR negativo, feito entre quarta-feira e sábado, ou de antigénio, na sexta-feira ou no sábado.

Estão disponíveis quatro categorias de ingressos, com preços entre os 70 e os 600 euros, sendo a sua venda feita por “ordem de chegada” no site oficial da UEFA na Internet, para um máximo de dois bilhetes por utilizador. Os bilhetes vão ser nominais e disponibilizados através de uma aplicação.