Três portugueses em destaque no ATP Challenger 50

Pedro Araújo surpreendeu tudo e todos ao derrotar o melhor tenista presente no ATP Challenger Oeiras 4, Mathias Bourgue. O jogador de 19 anos e actual 991.º no ranking mundial estudou bem os pontos fracos do adversário do top 200 e soube manter o bom nível durante todo o encontro, para derrotar o francês, em dois sets, e obter a melhor vitória da carreira e a primeira em quadro principais do ATP Challenger Tour.

“Estou muito feliz com o resultado. As condições estavam difíceis, muito vento e um vento difícil, daqueles que há nos outros campos do Jamor, mas consegui adaptar-me melhor do que ele e acho que estive muito bem tacticamente”, afirmou Araújo, após vencer Bourgue (196.º), com um duplo 6-2.

Segue-se uma cara bem mais conhecida, Gastão Elias (292.º). “Quando comecei a jogar o João e o Gastão eram os dois tenistas principais e lembro-me de os ver por várias vezes na televisão. Já treinei com eles algumas vezes e já nos cumprimentámos, é uma relação diferente, mas são duas pessoas para quem todos devemos olhar porque já estiveram no topo e é onde todos devemos estar”, frisou Araújo.

A abrir a jornada, Nuno Borges (275.º) dominou o quinto cabeça-de-série, Roberto Quiroz (276.º), em somente 52 minutos: 6-3, 6-0. “Ele entrou mal, falhou umas direitas muito cedo e a partir daí consegui desestabilizá-lo. Servi muito bem do início ao fim e isso colocou muita pressão nele. Estou aqui para ganhar todos os jogos. Estou à espera de um bom torneio, estou a jogar bem e vou tentar ir o mais longe possível”, afirmou o tenista da Maia que, na quinta-feira, enfrenta o cazaque Denis Yevseyev (390.º).

Gonçalo Oliveira (316.º) precisou de mais de três horas e de muita determinação para ultrapassar Pedro Cachin (295.º), sétimo cabeça-de-série, por 6-4, 5-7 e 7-6 (7/1). “Foi uma vitória complicada. Tive azar no 5-6 do segundo set, porque a 30-30 ele fez uma resposta muito boa, que bateu na linha e me deixou sem hipóteses de jogar esse ponto. No terceiro set, comecei mal, estive 3-0 abaixo, mas recuperei para 5-3 e aí senti algumas dores musculares e tive aquele match point em cima da rede que me fez lembrar o da Maia, mas estou feliz com o resultado”, explicou Oliveira, o único português em acção esta quarta-feira, em singulares, diante do cazaque Timofey Skatov (441.º).

No qualifying de Roland Garros, João Domingues (226.º) teve a mesma sorte dos compatriotas e foi eliminado na ronda inicial, diante do experiente ucraniano Sergiy Stakhovsky (209.º). O primeiro set foi decidido por um break cedido por Domingues no último jogo de serviço e, no segundo, ainda recuperou de 1-4 e salvou seis match-points, antes de ceder, por 7-5, 6-4, ao fim de uma hora e 37 minutos.

A representação portuguesa no Grand Slam francês ficará restrita a João Sousa, que teve entrada directa no quadro principal.