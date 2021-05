Italianos dizem que Sérgio Conceição já não vai para o Nápoles

Segundo o Corriere dello Sport, o cenário das negociações “mudou drasticamente da noite para o dia”. A justificação tem que ver com divergências contratuais, já que o clube napolitano e Conceição não terão chegado a acordo acerca dos valores do vínculo.

Sérgio Conceição não vai trocar o FC Porto pelo Nápoles neste Verão. Quem o garante é o jornal italiano Corriere dello Sport, que também já tinha avançado as negociações entre os clubes e o actual técnico portista.

Segundo avança o diário italiano nesta terça-feira, o cenário das negociações “mudou drasticamente da noite para o dia”. A justificação, apresenta o Corriere, tem que ver com divergências contratuais, já que o clube napolitano e Conceição não terão chegado a acordo acerca dos valores do vínculo.

Este desfecho deita por terra uma contratação que estava praticamente garantida. O jornal italiano diz mesmo que a conferência de imprensa de apresentação de Conceição já estava a ser preparada para quarta ou quinta-feira.

Esta reviravolta negocial fez com que Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, já esteja à procura de outras soluções para orientar a equipa italiana. Christophe Galtier, do Lille, Simone Inzaghi, da Lazio, e Luciano Spaletti, desempregado, são, por agora, os nomes apontados como alternativas a Conceição.