Clubes vão expressar desagrado por “tratamento injustificável” do Governo ao futebol

Os clubes dos dois campeonatos profissionais de futebol vão apresentar uma carta aberta ao Governo a expressar o “descontentamento” pelo “tratamento injustificável” de que a modalidade tem sido alvo, informou a Liga de clubes (LPFP) em comunicado. Este será um dos seis pontos a serem tratados na Assembleia-Geral (AG) extraordinária da LPFP, marcada para 2 de Junho, no Porto.

“Apresentação, discussão e votação de proposta de carta aberta ao Governo, traduzindo o descontentamento da Liga Portugal e das sociedades desportivas, pela discriminação de que o futebol profissional tem sido objecto e para a reclamação de medidas concretas e de implementação imediata, destinadas a compensar os prejuízos resultantes deste tratamento injustificável pelo Governo de Portugal”, refere o ponto cinco da ordem de trabalhos da AG, datada de segunda-feira.

Os clubes e a LPFP opõem-se à forma como o Governo tem tratado o futebol profissional, reclamando medidas concretas e de implementação imediata, que compensem os prejuízos resultantes desta discriminação.

Esta reivindicação ocorre um dia depois de o presidente da LPFP, Pedro Proença, ter dito à Lusa que iria convocar os clubes para “tomarem uma posição clara e objectiva em função do que tem sido a discriminação em relação a esta indústria”.

“Os clubes irão ser convocados para fazer esta demonstração, depois de terem terminado a época da forma como terminaram, cumprindo de forma escrupulosa tudo o que foram orientações da DGS. Agora é tempo e altura de o Governo olhar esta indústria como tem de ser tratada”, disse, na segunda-feira, Pedro Proença.

O dirigente recordou a ausência de resposta por parte do Governo a uma carta enviada a 22 de Março, em que reivindicava a tutela partilhada do sector pelo Ministério da Educação e da Economia, a criação de uma linha de financiamento ou os pedidos de revisão do enquadramento fiscal ou da lei das apostas desportivas.

Na AG de 2 de Junho, serão ainda discutidas e votadas as propostas de alteração ao regulamento das competições profissionais de futebol apresentadas pela direcção da Liga de clubes, bem como mudanças no regulamento disciplinar e no regulamento de arbitragem das competições organizadas pelo organismo.