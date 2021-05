Terça, na TV: Dr. Parnassus, um voo animado e teletrabalho em debate

CINEMA

Parnassus - O Homem Que Queria Enganar o Diabo

Nos Studios, 21h15

Realizado por Terry “Monthy Python” Gilliam, é um conto sobre o bem e o mal, o real e o imaginário. Um velho mágico fez um pacto com o diabo em troca da vida eterna: entregar a alma do seu primeiro descendente no dia em que completasse 16 anos. Durante séculos, ele e o seu espectáculo ambulante percorrem as cidades. Mas a mais amarga das horas chega finalmente e o mestre da imaginação tem de saldar a sua dívida. Além de Christopher Plummer no papel principal, o filme conta com Tom Waits, Lily Cole, Heath Ledger (que morreu durante a rodagem), Andrew Garfield, Verne Troyer, Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law.

O Escritor-Fantasma

Hollywood, 21h30

Um escritor-fantasma é contratado para concluir a autobiografia de Adam Lang, ex-primeiro ministro britânico, iniciada por um outro escritor que terá morrido acidentalmente. À medida que vai avançando no trabalho, apercebe-se de que algo de sinistro existe em toda aquela história e que uma suspeição paira sobre a morte do seu predecessor. Premiado nos Césares e em Berlim, o filme baseia-se no livro The Ghost, escrito por Robert Harris, que desenvolveu o argumento juntamente com o realizador, Roman Polanski. Ewan McGregor, Jon Bernthal, Kim Cattrall, Pierce Brosnan e Olivia Williams compõem o elenco.

Lara

RTP2, 23h21

Jan-Ole Gerster realiza, segundo um argumento de Blaz Kutin, esta história dramática sobre Lara, uma mulher amargurada (Corinna Harfouch) que projecta no filho (Tom Schilling) as suas ambições artísticas frustradas. Ele, um pianista e compositor virtuoso, “treinado” pela mãe, vai dar um recital no dia em que ela faz 60 anos. Lara não está convidada – o que não a impede de fazer tudo ao seu alcance para promover o sucesso dessa noite.

Os Amantes Passageiros

RTP1, 1h02

Pedro Almodóvar escreve e dirige esta comédia passada a bordo de um avião. Há uma falha técnica no aparelho. Avizinha-se o pânico dos passageiros. Mas a tripulação, treinada para todas as situações de crise, mantém-se empenhada em tornar aquela viagem tão agradável quanto possível.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h07

“O teletrabalho veio para ficar?” é a pergunta lançada a discussão na sessão desta noite. A adopção do teletrabalho a larga escala, por causa da pandemia, expôs vantagens e desvantagens, trouxe novos desafios e questões ao mercado laboral e à legislação, e produziu impactos que vão da qualidade de vida do trabalhador (e família) às mudanças físicas nas empresas, passando pelo trânsito, o ambiente e a própria organização da cidade. Há quem fale numa autêntica revolução neste campo. Um painel de especialistas e comentadores junta-se para discutir esta forma de trabalho e perspectivar os moldes em que poderá ou não continuar num mundo pós-pandemia. O debate é moderado, como sempre, pelo jornalista Carlos Daniel.

DOCUMENTÁRIO

A Longa Guerra: Irão, Israel, Estados Unidos

RTP1, 00h

Estreia de uma mini-série documental que procura oferecer uma nova luz para compreender o Médio Oriente, ao delinear “a história de uma guerra que começou há mais de 40 anos mas que nunca foi declarada oficialmente”: o conflito entre Irão e Israel, agudizado pela ingerência norte-americana. Em dois episódios (o segundo vai para o ar daqui a uma semana), é feita uma retrospectiva que começa na revolução iraniana e termina na actualidade.

AUTOMÓVEIS

Top Gear

Blaze, 22h

Os veículos eléctricos estão em foco neste novo episódio. Ponto alto: a viagem a Itália para experimentar o Ferrari SF90 Stradale, o primeiro híbrido plug-in da marca. Destaca-se também uma homenagem ao piloto britânico de Fórmula 1 Stirling Moss (1929-2020). Assim continua a 29.ª temporada do programa-ícone dos motores. Totalmente gravada em pandemia, sofreu adaptações, como o cenário convertido em drive-in, mas manteve as atracções principais: testes a todo o tipo de automóveis, comentários bem-humorados e algumas aventuras. Freddie Flintoff, Paddy McGuiness e Chris Harris são os anfitriões de serviço.