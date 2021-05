D. Maria II, a rainha que chegou do Brasil

Foi feita rainha aos sete anos do outro lado do Atlântico. Subiu ao trono aos 15 anos em Portugal. Tal como em tudo na sua vida, foi também precocemente que morreu, aos 34 anos. A uma das raras mulheres que reinaram em Portugal, agora evocada numa extensa exposição no Palácio Nacional da Ajuda, deve-se a introdução de um país à europeia.

D. Maria II foi uma das duas únicas rainhas reinantes de Portugal, uma das raríssimas mulheres a ocupar o trono desde a funda­ção da nacionalidade. É com a afirmação desta singularidade baseada no género que o historiador José Miguel Sardica, comissário da exposição dedicada a D. Maria II que abre ao público esta quarta-feira no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, começa por apresentar a rainha. E 200 anos volvidos sobre o seu nascimento a 4 de Abril de 1819, acrescenta, nenhuma outra mulher voltou a ocupar a chefia do Estado português.