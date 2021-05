Professores de Educação Física rejeitam que as notas da disciplina estejam inflacionadas

As direcções do Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF) e a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) rejeitam a ideia de que as notas da disciplina de Educação Física estejam inflacionadas, considerando que as críticas feitas à distribuição das notas à disciplina denotam “um completo desconhecimento do currículo da Educação Física, designadamente das finalidades e objectivos, bem como das suas orientações metodológicas”.