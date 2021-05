Ministra da Saúde deu ordem de fecho em Janeiro mas lar esteve aberto até Maio

Logo na primeira visita em 6 de Maio de 2020, a equipa de acompanhamento dos lares em contexto de pandemia, registou as insuficiências e inconformidades encontradas no lar Cantinho do Sénior, em Samora Correia, que viriam a justificar a recomendação feita duas semanas depois, a 22 de Maio de 2020, junto do Instituto da Segurança Social (ISS) “para uma retirada dos utentes”.