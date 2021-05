Covid-19. Portugal a regressar à zona amarela: R(t) sobe para 1,06, mais uma morte e 241 casos

Portugal registou, no domingo, 241 casos positivos de covid-19 (o número mais alto desde 29 de Abril) e uma morte associada à doença, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direcção-Geral de Saúde nesta segunda-feira. Pelo menos 40% dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No total, já se registaram 845.465 casos e 17.018 óbitos desde Março de 2020.

Estão internados nos hospitais portugueses 239 doentes – mais 19 do que no dia anterior. Desses, 57 estão internados em unidades de cuidados intensivos, menos um do que no dia anterior.

Pelo menos 287 pessoas conseguiram recuperar da doença, fazendo aumentar o total de recuperados para 805.979.

O número de casos activos é de 22.468, número a que se chega depois de subtraído o total de mortes e recuperados ao total de casos.

R(t) e incidência sobem

Os valores da matriz de risco que serve de guia para o desconfinamento foram actualizados esta segunda-feira. O índice de transmissibilidade, o R(t), nacional e do continente fixa-se em 1,06 — um aumento face aos últimos dados disponíveis, divulgados na sexta-feira, indicavam um R(t) de 1,03.

Quanto à incidência nacional a 14 dias por cada cem mil habitantes, os dados desta segunda-feira dão conta de uma incidência de nacional de 55,6 casos. No continente, contabilizaram-se de 52,5 casos por cada cem mil habitantes. À semelhança do que aconteceu com o R(t), também este valor aumentou face aos dados da semana passada, que davam conta de uma incidência de 52,6 casos a nível nacional e 49,5 casos no continente.

A análise destes dois indicadores coloca Portugal no quadrante verde da matriz de risco que dita a evolução do processo de desconfinamento. Para continuar o processo de desconfinamento, é preciso que os indicadores continuem na área verde, com o índice de transmissibilidade abaixo de 1 (valor já ultrapassado) e a incidência abaixo de 120. Se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

Lisboa e Vale do Tejo soma mais novos casos

A região de Portugal que registou o maior número de casos nas últimas 24 horas foi Lisboa e Vale do Tejo, com 97 novos casos. O Norte, a segunda região com maior número de novos casos, registou 60, ou 25% do total. Foi nesta região que se registou a única morte deste domingo.

O Centro registou 20 novos casos, o Algarve, 13, e o Alentejo, oito.

Nas regiões autónomas, foi nos Açores que se registou o maior número de novos casos: 26. Na Madeira foram 17 novos casos.