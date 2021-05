Aumento de casos em Lisboa não pode ser atribuído a um único evento

O aumento do número de casos de covid-19 em Lisboa, com alguns especialistas a dar como garantido que a cidade já ultrapassou a taxa de incidência a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes, não pode ser atribuído a um único evento, estando relacionado com vários factores. Mais mobilidade, uma densidade populacional elevada e um conjunto de eventos que levam ao ajuntamento de mais pessoas estarão entre as principais razões para que a capital esteja numa situação mais complicada do que a generalidade do resto do país.