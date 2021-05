Processo interno contra Rui Rio e Adão Silva considerado “kamikaze

Há um desconforto no conselho nacional de jurisdição (CNJ) do PSD e noutros órgãos do partido por causa do processo interno levantado contra Rui Rio e Adão Silva. Ao PÚBLICO, um conselheiro nacional considerou que as sanções propostas (uma repreensão escrita ao líder parlamentar e uma advertência ao presidente do PSD) são “uma solução kamikaze” que só prejudica o partido.