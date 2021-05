BE: três convenções em uma

Em Matosinhos, aconteceu também a convenção da direcção do BE. E desta, os próprios saíram satisfeitos. Continuam a ter o controlo do partido e da sua linha política.

A XII Convenção do BE foi uma convenção diferente das anteriores neste partido. Com os delegados reduzidos a metade (apenas 339) e sem convidados nas bancadas, por causa da pandemia de covid-19, a reunião foi menos festiva do que a última, em Lisboa, há quase três anos. A diferença desta reunião pode até ser potenciada por essa circunstância da sua realização, mas vai além disso.