Desinformação, eficiência energética e as gerações do Portugal europeu: eis os vencedores do ReportEU

As três reportagens de futuros jornalistas vão ser publicadas em meios de comunicação portugueses. Chega ao final a primeira edição do ReportEU, um projecto da Representação da Comissão Europeia em Portugal para “fomentar o debate e acção para um aumento da literacia mediática” em temas europeus.

Quando o ReportEU pediu a futuros jornalistas que pensassem em temas de reportagem sobre a Europa, 23 equipas de estudantes universitários responderam. Meses de trabalho depois, foram anunciadas as três reportagens que vão ser publicadas em meios de comunicação portugueses.

A desinformação como arma política para movimentos populistas, um trabalho multimédia de duas estudantes de Jornalismo e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Gerações: uma viagem pela União Europeia, uma peça para rádio assinada por estudantes de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, e O combate europeu ao frio que nos desune, de uma equipa do curso de Comunicação e Jornalismo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, são as três reportagens de estudantes universitários seleccionadas para serem publicadas no PÚBLICO, Renascença e TVI.

​A primeira edição do ReportEU, lançada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal no final de 2020, em colaboração com os Repórteres em Construção (REC), com o objectivo de “fomentar o debate e acção para um aumento da literacia mediática”, recebeu 23 candidaturas de estudantes de mestrados e licenciaturas de várias faculdades do país. Seis passaram à fase final e foram editadas por jornalistas profissionais, que acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos.

As três reportagens vencedoras, anunciadas a 21 de Maio, foram seleccionadas por um júri composto por representantes dos Repórteres em Construção (REC), da Comissão Europeia em Portugal e dos meios de comunicação parceiros, dos quais fazem parte o PÚBLICO, a Renascença e a TVI. Os membros do júri destacaram a abordagem de “ângulos menos comuns na agenda mediática” e sublinharam a inclusão de “testemunhos diversos e de várias partes da União Europeia”, “mesmo em contexto de limites impostos pela pandemia”.

Os critérios de avaliação do ReportEU incluíam a originalidade do ângulo e o formato, a actualidade dos conteúdos, a qualidade da execução e a diversidade das questões abordadas, que deveriam englobar pelo menos três Estados-membros da UE.