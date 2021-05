Exclusivo Depoimento

Depois de uma semana em casa doente, Maria Luz mediu os níveis de oxigénio no sangue e deu entrada no Hospital de Santa Maria. Contrariando as estatísticas relativas ao impacto da doença na sua faixa etária, e sem antecedentes de doenças pulmonares, ficou internada, passando pelos cuidados intensivos. Está agora a recuperar da covid-19, com a ajuda de fisioterapia. Um testemunho na primeira pessoa de alguém que assim se apercebeu: “Isto não é só uma constipação”, alerta.