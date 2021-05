Supremo dos EUA rejeita apreciar caso sobre “imunidade qualificada” dos polícias

O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou, esta segunda-feira, debruçar-se sobre um caso que ocorreu no estado do Ohio e que está relacionado com a questão da “imunidade qualificada” – uma doutrina, seguida há décadas nos tribunais do país, que dificulta a condenação dos polícias e das câmaras municipais ao pagamento de indemnizações a vítimas de violência policial.