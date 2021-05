Activista britânica do Black Lives Matter baleada e em estado crítico

Sasha Johnson, de 27 anos, destacou-se nos protestos anti-racismo do Verão de 2020. Partido que ajudou a fundar salienta “ameaças de morte”, mas a polícia admite que o caso pode estar relacionado com a violência entre gangues.

A activista britânica Sasha Johnson, uma das mais destacadas líderes do movimento anti-racista no Reino Unido, foi baleada na cabeça, na madrugada de domingo, e encontra-se em estado crítico num hospital de Londres.

Johnson, de 27 anos, esteve na linha da frente dos principais protestos do movimento Black Lives Matter no Reino Unido, no Verão passado, na sequência do homicídio do cidadão negro George Floyd pelo polícia branco Derek Chauvin, nos EUA, em Maio de 2020.

Sasha Johnson é também uma das líderes do partido britânico Taking the Initiative (tomando a iniciativa) – o primeiro partido político no Reino Unido a ser representado essencialmente por candidatos negros, e que se apresentou aos eleitores, pela primeira vez, nas eleições locais de 6 de Maio.

Num comunicado publicado na rede social Instagram, na tarde de domingo, o partido anunciou que Johnson foi “brutalmente atacada na sequência de várias ameaças de morte recebidas por causa do seu activismo”.

De acordo com a polícia de Londres, o caso aconteceu nas proximidades de uma habitação em Consort Road, na zona de Peckham, onde estava a decorrer uma festa, e “nada indica” que esteja relacionado com a actividade política e social de Sasha Johnson.

Peckham, na zona Sul de Londres, é uma área conhecida por rivalidades antigas entre gangues, com destaque para os Peckham Boys e as várias facções que surgiram após a extinção dos Ghetto Boys.

“Foi um episódio chocante que deixou uma jovem mulher com ferimentos graves”, disse o inspector Jimi Tele, da polícia de Londres, citado pela BBC.

Uma amiga de Sasha Johnson, Imarn Ayton, também pôs em causa a sugestão de que o caso pode estar ligado ao activismo anti-racista da jovem britânica. “Tanto quanto sei, isto está relacionado com disputas entre gangues rivais”, disse Ayton.

De acordo com a polícia, havia várias pessoas nas proximidades da habitação onde decorria a festa, na madrugada de domingo, sendo possível que Sasha Johnson tenha sido atingida no meio da confusão.

O inspector Jimi Tele fez um apelo aos cidadãos de Londres para que entrem em contacto com a polícia no caso de terem informações importantes sobre os acontecimentos da madrugada de domingo.