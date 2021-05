Arquitecto do Shis não compreende polémica sobre betão no areal

O autor do projecto do restaurante Shis, que está a ser reconstruído sobre uma base em betão na Praia do Ourigo, no Porto, garante não compreender a polémica em torno da escolha de materiais para esta obra de reconstrução do equipamento que a tempestade Hércules, em 2014, e um incêndio, em 2015, tinham destruído. Carlos Prata lembra que existe uma concessão para a utilização do espaço, e que os pilares e a laje em causa, pré-fabricados e já colocados no local, suportarão um edifício em aço, vidro e madeira, todo ele desmontável.