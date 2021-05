O turismo vai ser o motor da recuperação económica da União Europeia?

Os impactos da pandemia da covid-19 no sector do turismo foram brutais. Estimativas avançam que na Europa a quebra de vendas atingiu os 85% para hotéis, restaurantes, operadores turísticos e agências de viagens. Num período pré-pandemia, o turismo representava cerca de 10% do total do PIB (Produto Interno Bruto) da União Europeia (UE). Bem ou mal, era um verdadeiro motor económico da UE. A esperança dos profissionais do sector é que o Verão de 2021 signifique a verdadeira retoma dos indicadores turísticos.