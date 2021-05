Vencedores da Eurovisão acusados de consumo de cocaína. Vocalista voluntaria-se para ser testado

A maioria dos jurados dos países votantes preferiu a Suíça, a França ou Malta. Mas a votação do público foi soberana, conduzindo a banda rock italiana Måneskin à vitória da Eurovisão. E já depois de serem conhecidos os resultados, um pequeno vídeo que mostra o vocalista a debruçar-se sobre a mesinha de apoio na sala onde os artistas se encontravam tornou-se viral. O motivo: todos se convenceram que Damiano David estava a consumir cocaína na forma inalada.

Já na conferência de imprensa pós-cerimónia, a banda foi questionada sobre as acusações por um jornalista sueco. E negou vigorosamente. Aliás, explicaram por que estava Damiano David debruçado sobre a mesinha — é que, referiram, com a euforia da vitória, partira-se ali um copo, e o vocalista estava a inspeccionar a existência de vidros no chão.

A teoria acabaria por ser confirmada pela organização do evento. A União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla original) informou, em comunicado, que “a banda, os seus agentes e o chefe da delegação [italiana] informaram-nos que não havia drogas na Sala Verde e explicaram que um copo tinha sido partido na sua mesa e que estava a ser apanhado pelo cantor”, acrescentando que a própria EBU confirmou a existência de vidros partidos no local, numa verificação posterior.

A explicação, porém, parece não ter convencido o público. E a banda publicou um desmentido, citado pelas agências: “Estamos realmente chocados com o que algumas pessoas estão a dizer sobre o Damiano a consumir drogas. Somos realmente contra as drogas e nunca usámos cocaína. Estamos prontos para ser testados, porque não temos nada a esconder.”

À chegada do aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, pressionado pela imprensa, Damiano David voltou ao assunto, confirmando que irá realizar um teste de despistagem. “Queremos acabar com os rumores”, disse o vocalista dos Måneskin. Até porque os mesmos podem custar-lhes a vitória.

O secretário de Estado francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, apelou, esta segunda-feira, à “transparência total” sobre a especulação, avaliando que caso seja confirmada a utilização de cocaína a única solução será a desqualificação. “Estão previstas medidas sancionatórias, incluindo a potencial desqualificação em caso de problemas”, disse à rádio RMC. O que, a acontecer, colocaria a França como a vencedora da Eurovisão.

Os Måneskin ganharam a Eurovisão com um total de 529 pontos. A França ficou em segundo lugar, enquanto a Suíça, que liderou a votação dos júris nacionais, terminou em terceiro.

Esta é a terceira vez que a Itália ganha a Eurovisão. Já o estilo musical, não sendo inédito, não é comum conseguir chegar ao topo: não havia rock a vencer a Eurovisão desde que os Lordi ganharam em 2006 pela Finlândia com Hard rock hallelujah, canção que foi recordada pelos próprios num medley feito pelos telhados de Roterdão durante a cerimónia da final do concurso, que decorreu sábado à noite.