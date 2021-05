Nas praias fluviais do Azibo espera-se um Verão perto da “lotação máxima”

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, mostrou-se esta segunda-feira convicto de que o concelho transmontano irá atingir os 350 mil visitantes nas praias fluviais do Azibo neste Verão, apesar das restrições impostas pela pandemia.

A nova época balnear arranca em 12 de Junho e prolonga-se até 12 de Setembro, três meses durante os quais o autarca acredita que “será possível voltar a atingir os 350 mil visitantes”, como aconteceu no Verão de 2020, em que já vigoravam as regras sanitárias da covid-19.

“Mesmo com a limitação em termos de lotação, estamos convictos que muitos portugueses ainda vão continuar a optar por fazer férias em Portugal e, por isso, mesmo durante a semana será possível ter valores muito próximos da lotação máxima, como, aliás, se verificou em 2020 em várias ocasiões”, considera o autarca.

À semelhança do que já aconteceu em 2020, a praia da Fraga da Pegada – que foi considerada a melhor praia fluvial de 2019 – vai contar com uma lotação de 1.700 pessoas em simultâneo, enquanto a da Ribeira estará limitada a 1.600 pessoas, informou o município.

A albufeira do Azibo é o local de veraneio mais procurado do distrito de Bragança, com duas praias, a da Ribeira e a da Fraga da Pegada, distinguidas com Bandeira Azul, há 12 anos e há 18 anos, respectivamente.

Nesta época balnear, as duas praias fluviais recebem também o galardão “Qualidade de Ouro 2021”, atribuído pela associação ambientalista Quercus.

Segundo o autarca, esta distinção “tem em conta o desempenho das praias em anos anteriores, nomeadamente o trabalho feito no sentido de garantir a qualidade superior da água das duas praias”.

A própria Albufeira do Azibo, uma barragem construída para regadio que deu origem a este espaço de veraneio, foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, com o prémio “Cinco Estrelas Regiões”.

As regras para o acesso às praias e zonas balneares neste Verão visam a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infecção por covid-19, e aplica-se também, “com as necessárias adaptações, à utilização das piscinas ao ar livre”.

O diploma do Governo, publicado em Diário da República na semana passada, estabelece coimas para quem não cumpra as regras, que vão de 50 a 100 euros, para pessoas singulares, e de 500 a 1.000 euros, no caso de pessoas colectivas.